Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puanla düşme hattından çıkmayı başardı. Cezalı oyuncusu Cafu ile sakatlıkları devam eden Emre Taşdemir, maçta forma giyemeyecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak müsabaka 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada topladığı 11 puanla düşme hattından çıkmayı başardı.

Kasımpaşa'da Emre Taşdemir'in sakatlığı devam ediyor. Kayserispor mücadelesinin son dakikalarında direkt kırmızı kart gören Cafu'ya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verildi. Yarınki maçta forma giyemeyecek Portekizli oyuncu, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde de kadrodaki yerini alamayacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi, Pape Habib Gueye ve Rodrigo Becao ise kart sınırındaki oyuncular. Bu isimler, yarın Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda Alanyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Göztepe 2-0'lık galibiyetle tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Fotoğrafları tartışılmıştı! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman isyan etti

Fotoğrafları tartışılmıştı! 'Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si isyan etti
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt