Haberler

Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik sorumlu Özcan Bizati, hücumda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik sorumlu Özcan Bizati, hücumda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Bizati, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi oynadıklarını aktaran Özcan Bizati, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda topla oynama, oyun üstünlüğü, pozisyona girme ve skor üretme yüzdeleri bizdeydi. Skor üretsek ikinci yarı daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda üstünlüğü rakibe verdik. Bunun tabii ki sebepleri var. Takımımızın eski alışkanlıkları devam ediyor. Çok fazla çalışma yapamadık." dedi.

Maçtaki iyi mücadeleyi, oyuncuların karakteriyle ortaya çıkardıklarını aktaran Bizati, "Hakikaten karakterli oyuncular ve daha iyisini yapacaklar. İkinci yarıda üstünlük onlardaydı, gol atabilirdi. Bizim ilk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu. Eksiklerimizin farkındayız. Ofansif olarak üretmek zorundayız. Ofansif üretmeyen takımlar bu ligde sıkıntı yaşıyor. Yardımlaşmaya başladığımızda daha da iyi olacak. Biz de o yola girmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibin göreve yeni başladığına dikkati çeken Bizati, "Ortada olan her puana talibiz. İnşallah, Metin hocam da bu hafta başlar. Bu ligde önce kaybetmemeyi öğrenmek gerekiyor. Gençlerbirliği her zaman mücadele olarak 3 puana talip olacak. Mücadele olarak herkesi yeneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
title