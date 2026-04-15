Kasımpaşa'da hayata geçirilen futbol gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi

Kasımpaşa Kulübü, futbol gelişim direktörlüğü görevine genç milli takımlarda tecrübe sahibi UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Soykan Başar'ı getirdi. Kulüp, altyapı vizyonunu modern futbolun gereksinimleriyle entegre etmeyi hedefliyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başar'ın kariyer bilgilerinin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

"Modern futbolun gereksinimleriyle altyapı vizyonunu kusursuz bir şekilde entegre etmeyi hedefleyen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ, 'Yetenek üretim merkezi' olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir yapılanmaya gitmiştir. Yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, genç milli takımlar kariyerinde elit yetenekleri Türk futboluna kazandıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Soykan Başar getirilmiştir. Sadece bir departman değil, Kasımpaşa markasının geleceğini teminat altına alacak bu sürdürülebilir futbol vizyonunun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, futbol gelişim direktörümüz Soykan Başar'a görevinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
