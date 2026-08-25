Kasımpaşa, Kevin Mouanga'yı Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız savunma oyuncusu Kevin Mouanga'yı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız savunma oyuncusu Kevin Mouanga'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen Kevin Mouanga, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' Kevin. Lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.