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Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

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Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
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Kasımpaşa, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Belözoğlu ve ekibine emek ve katkılarından dolayı teşekkür edilip yeni kariyer döneminde başarılar dilendi.

İSTANBUL, KASIMPAŞA'DA ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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