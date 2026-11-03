Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Belözoğlu ve ekibine emek ve katkılarından dolayı teşekkür edilip yeni kariyer döneminde başarılar dilendi.
İSTANBUL, KASIMPAŞA'DA ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı