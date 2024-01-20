Kasımpaşa farka koştu! Hatay'ın galibiyet hasreti devam ediyor
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibi, 2 maç sonra 3 puana ulaşılırken Hatay'ın galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.
Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0'lık skorla kazandı
PAŞA 74'TEN SONRA AÇILDI
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79. dakikada Nuno da Costa ve 89. dakikada Mamadou Fall kaydetti.
HASRET 9 MAÇA ÇIKTI
Kasımpaşa bu galibiyetle 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Hatayspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.