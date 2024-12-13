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Kasımpaşa, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

Kasımpaşa, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında oynadığı maçta Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçti. Brekalo ve Barak'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ taraftan Winck'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

57. dakikada sol tarafta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza sahası içindeki Brekalo'ya aktardı. Brekalo'nun sol çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada sağ taraftan Winck'in ortasına iyi yükselen Brekalo'nun penaltı noktasından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

82. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hajradinovic, pasını Barak'a aktardı. Ceza sahası dönerek topu önüne alan Barak, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

89. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bruno'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada sol taraftan Brekalo'nun pasında topla buluşan Barak, ceza yayı içinden bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Birkan'a çarpıp kornere çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Bersan Duran

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Sadiku dk. 90+5), Fall, Hajradinovic (Cafu dk. 87), Aytaç Kara (Barak dk. 71), Brekalo (Sadık Çiftpınar dk. 90+5), Nuno da Costa (Erdem Çetinkaya dk. 71)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Eyüpspor: Berke Özer (Birkan Tetik dk. 45+1), Tayfur Bingöl (Bruno dk. 81), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Emre Akbaba (Saiz dk. 62), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Emre Mor dk. 63), Ahmed Kutucu, Ampem (Vezo dk. 46), Thiam

Yedekler: Dorukhan Toköz, Sinan Gümüş, Dubois, Hüseyin Maldar, Umut Meraş

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Brekalo (dk. 57), Barak (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Brekalo, Rodrigues, Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Ahmed Kutucu, Claro (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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