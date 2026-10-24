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Kasımpaşa, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı Benedyczak'ın golüyle 1-0 önde bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor-Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısını konuk ekip Kasımpaşa, 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa'nın golünü 37. dakikada Benedyczak, El Yamiq'in hatalı pası sonrası sol ayağıyla uzak köşeden attı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Ali Can Alp, Selim Şenöz

Eyüpspor : Emre Bilgin, El Yamiq, Taşkın İlter, Jules, Talha Ülvan, da Costa, Massanga, Giordano, Michalak, Pintor, Yusuf Barası

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Gol: Dk. 37 Benedyczak ( Kasımpaşa )

Sarı kart: Dk. 29 Kerem Demirbay ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Eyüpspor- Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içindeki Hajradinovic'in geriye çıkardığı pasa gelişine sağ ayak içiyle vuran Mendes'in şutunda top, kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

31. dakikada sol kanattan içe kateden Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından kaleye yerden gönderdiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kontrol etti.

37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Savunmadan çıkarken Eyüpsporlu El Yamiq'in hatalı pasında araya giren Ali Yavuz Kol, topu ceza sahası içindeki Hajradinovic'e çıkardı. Bosna Hersekli oyuncunun bekletmeden gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Benedyczak, topu sol ayağıyla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA
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