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Kasımpaşa, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı; takım 17 puanla 5. sırada yer alıyor

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Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu ve Belözoğlu ile ekibine teşekkür etti. Aralık 2025'te göreve başlayan 46 yaşındaki teknik adam, 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı; takım bu sezon 17 puanla 5. sırada.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lacivert-beyazlı kulüpteki görevine Aralık 2025'te başlayan 46 yaşındaki teknik adam, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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