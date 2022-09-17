Kasımpaşa'dan rahat galibiyet! Ümraniyespor galibiyeti unuttu
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Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a çıkararak 10. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise yine kazanamadı ve 2 puanla 17. sıraya yerleşti.
Ümraniyespor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
KASIMPAŞA, ÜMRANİYESPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi. Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, henüz ligde galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.
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