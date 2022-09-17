Kasımpaşa'dan rahat galibiyet! Ümraniyespor galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9'a çıkararak 10. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise yine kazanamadı ve 2 puanla 17. sıraya yerleşti.