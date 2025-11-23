Haberler

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u Mağlup Ederek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Corendon Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti. 4 haftalık galibiyet hasretinin sona erdiğini vurguladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet her zaman tatlıdır. 4 haftadır kazanamıyorduk. 3. deplasmanı kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "4 haftadır kazanamıyorduk. 3. deplasmanı kazandık. Geride kalan bir maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve yaptık güzel goller attık. Çalıştığımız golleri attık. Çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu becereceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

