Haberler

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u Geçerek Moral Buldu

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u Geçerek Moral Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek uzun bir aradan sonra galip geldi. Teknik direktör Şota Arveladze, bu galibiyetin kendilerine moral kattığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süreden sonra galibiyete ulaştıklarını aktaran Gürcü teknik adam, "Üçüncü deplasmanımızı kazandık. Geride düştüğümüz maçta oyunu çevirmeye çalıştık ve bunu yaptık." dedi.

Şota Arveladze, karşılaşmada güzel goller attıklarını belirterek, "Çalıştığımız golleri attık. Bu galibiyetle çok önemli bir moral aldık. Kalan maçlarda da aynısı yapmak istiyoruz ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. İyi çalışarak bunu başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.