Cenk Tosun'un yeni adresi Kasımpaşa oldu

Kasımpaşa, 34 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun'u transfer etti. Tosun, imza töreninin ardından İstanbul temsilcisine katıldı. Kulüp, ayrıca Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Demiray ve İrfan Can Kahveci'yi de transfer etti.

Kasımpaşa son olarak Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, 34 yaşındaki futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Cenk Tosun, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Cenk'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren İstanbul temsilcisi, bu kapsamda Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Demiray ve İrfan Can kahveci'yi renklerine bağladı.

Kariyerine Almanya'da Eintracht Frankfurt altyapısında başlayan Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe'de oynadı. Bu süreçte 516 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 197 gol, 62 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

