Şota Arveladze: 'Beşiktaş İyi Oynadı, Bir Puan İyi Sonuç'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, siyah-beyazlı takım karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaleci Andreas Gianniotis'in kurtardığı penaltıyla kendilerini oyunda tuttuğunu vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sonuca bakarsak gidişata göre penaltı bizi öldürebilirdi. Döndük ve golü attık. Bir puan aldık, iyi. Sonuçta 1-0 gerideyken penaltı gol olsaydı daha zor olacaktı ama kaleci onun için kalede duruyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ın iyi performans gösterdiğini aktaran Şota,"Bence Beşiktaş iyi oynuyor. Pozisyona giriyor. Hoca değişti, oyun felsefesi, düşünüşü, tarzı farklı. Hemen gelip istenilen olmuyor. Beşiktaş son yıllarda şampiyonluklar yaşadı. Başka ne olacaktı? Her sene Beşiktaş mı şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe var. Kimse bu ligde oynamayacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Ligde erteleme maçlarında uygulanan oyuncu uygunluğu statüsüne ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Parasını ödüyorsun, transferi zamanında yapıyorsun ve sonrasında erteleme maçı geliyor. Ne demek erteleme maçı? Başka birisi mi oynayacak? Bu yapıldı. Herkes transfer yapıyor sonra 'O maç oynamasın' diyorlar. Benim oyuncum, transfer bitim tarihine kadar imzaladım. Parasını ödedim, bir maç oynayamıyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Şota Arveladze, ekibinin genel durumundan memnun olmadığının altını çizerek "Daha fazla puanımız olması lazım. Zor geçiyor. Kadro zengin değil. Sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bizim için üç oyuncu çok önemli." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin önce verdiği sonra VAR kontrolüyle iptal ettiği penaltı pozisyonuyla ilgili Şota, "VAR'dan döndü artık, keşke olsaydı. O kadar net verdi ki temas da vardı. Keşke VAR çağırmasaydı." yorumunu yaptı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de takımların çok fazla para harcadığını ve taraftarlara daha iyi futbol izletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
