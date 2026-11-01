Kasımpaşa - Beşiktaş maçından notlar

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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Reşat Onur Çoşkunses düdük çaldı. Çoşkunses'in yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir FK maçının 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Nübel'e emanet eden Italiano, savunma dörtlüsünü Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan, Ndidi ve Olaitan'ı sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Cerny, solunda ise Trossard'ı görevlendirdi. Italiano'nun gol yollarındaki tercihi ise Vlahovic oldu.

POKU KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekipte 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku, Kasımpaşa mücadelesinde yer almadı. Son olarak İstanbul Başakşehir FK mücadelesinde oyuna ikinci yarıda dahil olan genç kanat oyuncusunun hastalığı nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU LİGDEKİ SON MAÇIN 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da, 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kalede Gianniotis'i görevlendiren Belözoğlu, savunma hattını Winck, Arous, Ilie ve Ayberk Karapo'dan oluşturdu. Orta sahada Mendes ve Kerem Demirbay ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Rak-Sakyi, 10 numarada Hajradinovic, solunda ise Ali Yavuz'u görevlendirdi. Emre Belözoğlu'nun gol yollarındaki tercihi ise Adrian Benedyczak oldu. Lacivert-beyazlılar, hafta ortasında yedek kadro ağırlık çıktığı Türkiye Kupası karşılaşmasında Çorlu 1947'yi 3-1 mağlup etmişti.

HAJRADINOVIC VE GIANNIOTIS'E PLAKET

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde lacivert-beyazlı ekibin tecrübeli iki ismine plaket verildi. Kasımpaşa forması altında 250 maça çıkan Haris Hajradinovic ile 100 maça çıkan Yunan file bekçisi Gianniotis'e mücadele öncesinde çerçevelenmiş formaları hediye edildi.

SERGEN YALÇIN MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip etti. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala stada gelen Yalçın, mücadeleyi TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Kıray ile birlikte izledi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLU

Siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada deplasman tribününün tamamı doldu. Öte yandan ev sahibi ekibin tribünlerinde ise yer yer boşluklar gözlemlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı