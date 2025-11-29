Haberler

Kasımpaşa-Başakşehir maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu aktaran Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim." diye konuştu.

Portekizli futbolcu Cafu'nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının performanslarını etkilediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cafu'nun yerine giren Cem'i 65. dakikada çıkarmam taktiksel bir şeydi. Onun performansıyla alakalı değildi. Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi. Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. İkinci yarı daha çok mücadele ettik. Karşımızda da kaliteli bir takım vardı. Girdikleri pozisyonlarda affetmediler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.