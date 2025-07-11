Kasımpaşa, Attila Szalai'yi Kiraladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Szalai daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Hoffenheim forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Szalai, kariyerinde daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'nin formasını giymişti.