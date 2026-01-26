Haberler

Kasımpaşa'da Attila Szalai'nin sözleşmesi feshedildi

Kasımpaşa, Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Szalai, bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.

Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü. İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı. - İSTANBUL

