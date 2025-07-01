Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Adana Demirspor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kol, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile 30 maçta 1 gol kaydetmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ali Yavuz Kol, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 30 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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