Kasımpaşa, Ali Yavuz Kol'u Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Adana Demirspor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kol, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile 30 maçta 1 gol kaydetmişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Ali Yavuz Kol, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 30 maçta 1 gol kaydetti.