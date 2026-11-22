Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, "Takımla birlikte evimizdeki ilk maça çıktım. İlk yarıya iyi başladık. Rakip ceza sahasında iyi pozisyonlar yaşadık. Devreye 1-1 girmek bizi biraz aşağı çekti. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk. İkinci devreye yorgun başladık. Zamanla daha da birbirimize takım olarak alışmaya başlayacağız. Son dakikalarda attığımız gol ile de kazanmayı başardık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Adrian Benedyczak hakkında da konuşan Schreuder, "Her zaman böyle bir kalitede santrforun olması takım için de güzel bir durum. Rakip ceza sahasında iyi mücadele etti. Bugün de iyi oynadı ve goller attı. Bu oyunu tüm takıma özgüven veriyor" dedi.

Lacivert-beyazlı taraftarların ilgisinden memnun olduğunu aktaran Hollandalı teknik adam, "Daha fazla taraftar getirmek iyidir. Bu durumdan memnunuz. Yaklaşık 12 gündür buradayım. Takımla uyumum iyi. İki taraf da mutlu. Takımın performansından herkes mutlu. Mantalite olarak bu maçta da gayet iyiydi. Gelişmek her zaman iyidir. Daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı