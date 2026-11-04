Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kasımpaşa, 53 yaşındaki Hollandalı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Schreuder, Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu, yardımcı antrenörken Ajax ve Barcelona ile kupa sevinçleri yaşamıştı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu

Şevket Çoruh Dubai'deki dehşeti anlattı: Füzeler...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kojo Oppong'dan Liverpool maçı öncesi büyük fedakarlık

Sanki 40 yıllık Fenerbahçeli! Yaptığını duyanlar ''Helal olsun'' diyor
Kocaeli’de yanan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu

Yanan araçtan iş insanının cesedi çıktı
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden şu olana bakın
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Sivas’ta tarihi eser niteliği taşıyan Aziz Mor Gabriel tablosu ele geçirildi

Evinde sakladığı tarihe bakın! Operasyonla yakalandı
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

Yer: Meclis lokantası! Dünyaları yiyip içti, gelen hesaba bakın