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Kasımpaşa, genç futbolcu Sercan Deniz'i renklerine bağladı

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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Bucaspor 1928'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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