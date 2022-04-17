Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı - Haberler

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Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Serie A ekibi Atalanta, Galatasaray'ın stoperi Marcao'ya talip oldu. Atalanta, yüksek bir bonservise Merih'i satarsa Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katacak. Marcao ile kasayı dolduracak olan Cim-Bom, stoper takviyesini bedavaya bitirecek.

Önümüzdeki sezon giderleri azaltacak olan Aslan'da piyasası olan futbolculara gelen teklifler değerlendirilecek. Atalanta'nın talip olduğu Marcao'da kilit rol milli futbolcu Merih Demiral'da.

Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Atalanta'da kiralık oynayan Merih'in satın alma opsiyonu 28 milyon euro. Atalanta bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten gelir beklentisi ise 35 milyon euro seviyelerinde.

Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Marcao için 8-10 milyon euro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cim-Bom Atalanta'ya kapıyı 15 milyon eurodan açacak.

Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak. İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral. Atalanta'nın izleyeceği gol, Galatasaray'ın planına şekil verecek.

Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

merih demiral, Fabian Schar, Atalanta BC, Galatasaray, Marcao, Spor, Haberler

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