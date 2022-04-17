Kasayı milli futbolcu dolduracak! Galatasaray'dan çılgın Merih Demiral planı

Önümüzdeki sezon giderleri azaltacak olan Aslan'da piyasası olan futbolculara gelen teklifler değerlendirilecek. Atalanta'nın talip olduğu Marcao'da kilit rol milli futbolcu Merih Demiral'da.

28 MİLYON EURO

Atalanta'da kiralık oynayan Merih'in satın alma opsiyonu 28 milyon euro. Atalanta bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten gelir beklentisi ise 35 milyon euro seviyelerinde.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Marcao için 8-10 milyon euro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cim-Bom Atalanta'ya kapıyı 15 milyon eurodan açacak.

HEDEF FABIAN SCHAR

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak. İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral. Atalanta'nın izleyeceği gol, Galatasaray'ın planına şekil verecek.