Kasapoğlu: "Dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle el ele vererek yazdık"
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Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşması AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın konuşması AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BOLU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da düzenlenen olimpik...
Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşması
Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın konuşması
AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BOLU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da düzenlenen olimpik yüzme havuzu açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor