Kasapoğlu: "Dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir hikayeyi bu aziz milletle el ele vererek yazdık" Spor Haberleri Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşması AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın konuşması AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BOLU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da düzenlenen olimpik... Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın konuşması Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın konuşması AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'nün konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması BOLU - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da düzenlenen olimpik yüzme havuzu açılış törenine katıldı. (1) Spor Kaynak: AA / Zafer Göder Milletvekili Arzu Aydın AK Parti Bolu Spor Haberler

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