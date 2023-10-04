Kasa dolup taşacak! United'ı deviren Galatasaray, dev geliri de cebine koyacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkardı. Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyeti sonrası kasası dolan sarı kırmızılı kulüp, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

Temsilcimzi Galatasaray Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkarmayı başardı.

ASLAN, 2 MAÇTA DEV GELİRİ CEBE KOYDU

Aslan, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 1.5 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

MEVCUT GELİR 28 MİLYON 660 BİN EURO

Süper Lig devi, katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçın ardından gelirini 28 milyon 660 bin euroya kadar çıkardı.