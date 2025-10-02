Kasa ağzına kadar doldu! Galatasaray bir maçtan çuvalla para kazandı

Haberler

Galatasaray, Liverpool zaferiyle sahada 3 puan alırken, kasasını da doldurdu. UEFA primi, bilet gelirleri ve GS Store cirosuyla toplamda minimum 5 milyon euro (245 milyon TL) kazanç sağlandı.

Galatasaray, Liverpool maçında galibiyet primi, biletler ve GS Store mağazalarıyla birlikte minimum 5 milyon euroyu daha kasaya koydu.

UEFA'DAN 2.1 MİLYON EURO

Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı galibiyetle UEFA'dan 2.1 milyon euro galibiyet primi kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için geçtiğimiz ay UEFA'dan 23 milyon euro ödeme alan sarı-kırmızılı kulüp, yeni gelirle birlikte toplam kazancını artırdı.

BİLETLER VE MAĞAZALARDA REKOR

RAMS Park'ta 42 bin kombine sahibi bulunurken, Liverpool karşılaşmasını 51 bini aşkın taraftar izledi. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki biletlerden yaklaşık 100 milyon TL gelir elde edildi. Maç günü GS Store mağazaları da taraftarların yoğun ilgisiyle 50 milyon TL civarında ciro yaptı.

DEVLER LİGİ YATIRIMI KARŞILIK BULUYOR

Transfere 135 milyon euro harcayan Galatasaray, bu yatırımı özellikle Şampiyonlar Ligi için yapmıştı. Liverpool zaferiyle birlikte hem sportif hem de ekonomik anlamda sarı-kırmızılıların yüzü güldü.

