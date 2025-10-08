Haberler

Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor

Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor
Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, performansıyla Liverpool'un dikkatini çekti. Fildişi Sahilli futbolcuyu Liverpool'un yanı sıra Everton, Bournemouth ve Brighton gibi Premier Lig kulüpleri de izliyor. Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmedeki 60 milyon euroluk çıkış maddesi, İngiliz kulüplerinin ilgisini daha da artırıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçındaki performansıyla adından söz ettiren Fildişi Sahilli futbolcu, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

LIVERPOOL YAKINDAN TAKİPTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, 24 yaşındaki yıldız savunmacıyı yakından izlemeye aldı. Kulüp, Singo'nun maçlarını takip edip performans analiz raporu hazırlama kararı aldı. Ayrıca Everton, Bournemouth ve Brighton gibi Premier Lig kulüplerinin de genç oyuncuyu izlemeye başladığı öğrenildi.

Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor

60 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede, ilk yıl için 60 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, İngiliz ekiplerinin ilgisini daha da artırmış durumda. Galatasaray, yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İbrahim Çelik
