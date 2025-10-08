Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçındaki performansıyla adından söz ettiren Fildişi Sahilli futbolcu, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

LIVERPOOL YAKINDAN TAKİPTE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, 24 yaşındaki yıldız savunmacıyı yakından izlemeye aldı. Kulüp, Singo'nun maçlarını takip edip performans analiz raporu hazırlama kararı aldı. Ayrıca Everton, Bournemouth ve Brighton gibi Premier Lig kulüplerinin de genç oyuncuyu izlemeye başladığı öğrenildi.

60 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ

Singo'nun Galatasaray ile yaptığı sözleşmede, ilk yıl için 60 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Bu madde, İngiliz ekiplerinin ilgisini daha da artırmış durumda. Galatasaray, yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.