Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 19 Ekim'de Başlıyor
Kaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kınık Mahallesi'ndeki stadyumda yapılacak. Onlarca güreşçinin katılacağı etkinlikte başpehlivanlar da yer alacak.
3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, ilçeye bağlı Kınık Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilecek.
Aralarında başpehlivanların da bulunduğu onlarca güreşçinin katılacağı etkinliğin, yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, etkinliğe tüm halkı davet etti.