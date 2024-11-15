Üye Girişi
Haberler

Karya Muğla Basketbol Takımı Bölgesel Lig Hazırlıklarına Hız Verdi

Karya Muğla Basketbol Takımı Bölgesel Lig Hazırlıklarına Hız Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karya Muğla Basketbol Takımı, bu sezon Bölgesel Lig'de yer almak için çalışmalarını Muğla Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor. Baş antrenör Tuğberk Maviş liderliğinde, alt yapıdan gelen oyunculara İzmir ve Balıkesir'den takviyeler yapılarak, Muğla'da basketbol heyecanını yeniden canlandırma hedefleniyor.

Bu sezon Basketbol Bölgesel Liginde yer alacak olan Karya Muğla Basketbol Takımı çalışmalarına hız verdi. Alt yapıdan yetişen oyuncularına İzmir ve Balıkesir takımlarından da takviye yapan Takım çalışmalarını Muğla Atatürk Spor Salonunda sürdürüyor.

Takımın Baş Antrenör Tuğberk Maviş. Uzun yıllar Ormanspor forması ile birinci lige kadar yükselen başarılı bir coach Tuğberk Maviş Karya Alt yapılardan sonra Bölgesel lig takımı ile de başarı kovalayacak.

Muğla merkezde uzun yıllardır alttan gelen sporculara umut olacak rol model olacak bir yapılanmanın olmamasının kendilerine bu kararı aldırdığını söyleyen Muğla Karya Basketbol Şube Başkanı Öznur Genek; "Bu sezon bir başlangıç yapalım istedik. Alttan gelen çocuklarımıza İzmir ve Balıkesir'deki takımlardan takviye yaptık. İlk planda ligi tanımak neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Bu sezon ki durumumuza göre gelecek sezonlarda Merkez menetşemize uzun yıllardır olmayan Basketbol heyecanını yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız alt yapılarda çok başarılı bri antrenörümüz var. Takım olmayı başaran çok karakterli sporcularımız var. inşallah güzel bir başlangıçla Muğlalı basketbolseverleri hafta sonları yeniden basketbol heyecanı ile buluşturmak isiyoruz. Dedi. Takımın kendi imkanları ile Yönetim kurulunda ki üyelerle finanse edildiğini de sözlerine ekleyen Muğla Karya Basketbol Şube Başkanı Öznur Genek, bu konuda tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Özellikle forma sponsoru, isim sponsor konusunda Menteşelilerin desteğini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

 Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Seslerini duyurmak için Meclis'e gidip hıçkıra hıçkıra ağladılar
Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ve yarım altın kaç lira? 15 Kasım altın fiyatları düşüyor mu? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | 2025 Asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki asgari ücret senaryoları neler? Bursa su kesintisi sorgulama! 15 Kasım BUSKİ su kesintisi olan yerler neresi? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 16-17 Kasım İstanbul, Ankara hava durumu tahminleri! 2025 Resmi Tatiller! 2025 resmi tatiller hangi gün? İzmir su kesintisi sorgulama! 15 Kasım İZSU su kesintisi olan yerler neresi? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Ankara su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Kasım Cuma İSKİ su kesintisi olan yerler neresi? Mike Tyson Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.