Karya Muğla Basketbol Takımı Bölgesel Lig Hazırlıklarına Hız Verdi

Bu sezon Basketbol Bölgesel Liginde yer alacak olan Karya Muğla Basketbol Takımı çalışmalarına hız verdi. Alt yapıdan yetişen oyuncularına İzmir ve Balıkesir takımlarından da takviye yapan Takım çalışmalarını Muğla Atatürk Spor Salonunda sürdürüyor.

Takımın Baş Antrenör Tuğberk Maviş. Uzun yıllar Ormanspor forması ile birinci lige kadar yükselen başarılı bir coach Tuğberk Maviş Karya Alt yapılardan sonra Bölgesel lig takımı ile de başarı kovalayacak.

Muğla merkezde uzun yıllardır alttan gelen sporculara umut olacak rol model olacak bir yapılanmanın olmamasının kendilerine bu kararı aldırdığını söyleyen Muğla Karya Basketbol Şube Başkanı Öznur Genek; "Bu sezon bir başlangıç yapalım istedik. Alttan gelen çocuklarımıza İzmir ve Balıkesir'deki takımlardan takviye yaptık. İlk planda ligi tanımak neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Bu sezon ki durumumuza göre gelecek sezonlarda Merkez menetşemize uzun yıllardır olmayan Basketbol heyecanını yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız alt yapılarda çok başarılı bri antrenörümüz var. Takım olmayı başaran çok karakterli sporcularımız var. inşallah güzel bir başlangıçla Muğlalı basketbolseverleri hafta sonları yeniden basketbol heyecanı ile buluşturmak isiyoruz. Dedi. Takımın kendi imkanları ile Yönetim kurulunda ki üyelerle finanse edildiğini de sözlerine ekleyen Muğla Karya Basketbol Şube Başkanı Öznur Genek, bu konuda tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Özellikle forma sponsoru, isim sponsor konusunda Menteşelilerin desteğini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA