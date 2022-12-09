Kasayı doldurdular! İşte Dünya Kupası'ndan en fazla para kazanan Süper Lig devi

Beşiktaş 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen eski-yeni tüm futbolcularından şu ana kadar 600 bin dolar para kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplamına yakın parayı kasasına koyan Kara Kartal, oldukça önemli bir gelirin sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası'na 4 oyuncusunu yollayan kara kartalın bu turnuvadan elde ettiği kazanç miktarı yönetim ve siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürdü. Kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin doların ödendiği bu uygulamada Beşiktaş en çok parayı kasasına koyan Süper Lig devi oldu.

DÜNYA KUPASI'NA 4 FUTBOLCU GÖNDERDİLER

FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini açıklamıştı. 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan Beşiktaş, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de kazanç sağlayacak.

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Kara Kartal'ın bir başka avantajı da Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 600 bin dolar koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam giderek artabilir.

EZELİ RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Kupada Galatasaray 427 bin, Fenerbahçe 219 bin, Kayserispor 200 bin, Trabzonspor 175 bin, Alanyaspor 150 bin, Hatayspor 120 bin, Antalyaspor 70 bin, Konyaspor ise 39 bin dolar parayı kasasına koydu.