Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, renkli bir kutlama programı organize ettiklerini ve tüm sporseverleri beklediklerini belirtti. Etkinlik, Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılacak ve çeşitli su sporları etkinlikleri, yarışmalar ve gösteriler içerecek.

Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek. Konuyla ilgili Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul'un en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Kartal'da renkli bir kutlama programı organize ettik. Tüm sporsever komşularımızı bekliyoruz" dedi.