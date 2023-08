Kartal'da 101 Klasik Otomobil Konvoyu

Muharrem ÇAM / İSTANBUL, KARTAL'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü kutlamalarında, modifiyeli ve klasik araçlardan oluşan konvoy geçişi yaptı. Kartal'dan başlayarak Kadıköy'de son bulan konvoya 101 klasik otomobil katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 101 klasik otomobil Kartal'da biraraya geldi. Bando ekibinin çaldığı şarkılarla başlayan etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu. Ardından çeşitli marka ve modellerden oluşan klasik otomobiller, Türk bayraklarıyla süslendi. Etkinliğe off road araçları da eşlik etti. Klasik otomobiller konvoy halinde sahilyolundan Kadıköy'e hareket etti.

"COŞKUYLA KONVOYDAKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kulübü olarak, her ulusal bayramda klasik otomobillerimizle, bize miras bırakılan bu manevi değerlerle ulusal bayramlarda konvoylarımızı oluşturuyoruz. Bu sene de Zafer Bayramı'mızın 101. yıldönümünde 101 klasik otomobille Kartal Sahili'den başlayan konvoyumuz Kızıltoprak'ta son bulacak şekilde yine güzel bir organizasyon hazırladık. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz hem Cumhuriyetimizin 100. yılında hem de Zafer Bayramı'mızın 101. yıldönümünde coşkulu bu konvoyda hepimiz yerimizi alacağız. Çok keyifli olacağını düşünüyorum" dedi.

"ZAFER BAYRAMI'NI HER SENE COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Klasik otomobil tutkunları otomobillerin direksiyonlarına geçti. Konvoyda yer alan otomobillerin sürücülerinden biri "Bağdat Caddesi'nde tüm dostlarımızla Zafer Bayramı'nın 101. yılını hep birlikte bu şekilde kutlayacağız. Harika bir duygu. " dedi. Konvoya off road araçlarıyla katılan sürücülerden biri ise, " Off road araçlarıyla geldik buraya. Büytün off road araçlarıyla her sene toplanıyoruz klasik araçlar da var arkamızda. Buradan Bağdat Caddesi'nden geçerek Kadıköy'de sonlandıracağız konvoyu. Zafer Bayramı'nı her sene coşkuyla kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz " şeklinde konuştu.