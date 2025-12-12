Haberler

Karslı atletler Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya için koçacak

Güncelleme:
14 Aralık 2025'te Portekiz'in Lagoa şehrinde düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Karslı atletler Bahar Yıldırım ve Tuğba Toptaş yola çıktı. Atletlerin madalya hedefi var.

Karslı Milli atletlerin Avrupa Kros Şampiyonası Yolculuğu başladı.

14 Aralık 2025'te tarihinde Portekiz'in Lagoa şehrinde yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası katılacak Bahar Yıldırım, Tuğba Toptaş ve antrenörler Bahattin İnce ile Kemal Yıldırım Portekiz'e uçtu.

Büyük Bayanlar Kategorisi Bahar Yıldırım, Mix Bayrak Yarışı'nda Tuğba Toptaş Türkiye ve Kars'ı temsil edecek. Milli atlerlerin Portekiz'den madalya ile dönmesi bekleniyor. - KARS

Haberler.com
