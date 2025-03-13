Karslı Güreşçiler, Erzurum'da Dereceyle Dönüyor

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarında Karslı güreşçiler, gösterdikleri üstün performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Antrenörleri Birkan Turhan nezaretinde müsabakaya katılan Taha Muhammet Bekil, 44 kilo da rakiplerine üstünlük sağlayarak 1'inci olurken, Murat Ertürk ise 38 kilo da 2'inci oldu. Turnuva sonunda Karslı güreşçilere madalya ve kupaları takdim edilirken, sporcuların mutluluğu yüzlerinden okundu. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Karslı güreşçiler, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'ndan da dereceyle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Karslı güreşçilerin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. - KARS