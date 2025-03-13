Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
İran'dan Trump'a nükleer silah resti

İran'dan ABD'ye nükleer silah resti
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Karslı Güreşçiler, Erzurum'da Dereceyle Dönüyor

Karslı Güreşçiler, Erzurum'da Dereceyle Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarında Karslı güreşçiler Taha Muhammet Bekil ve Murat Ertürk, gösterdikleri performansla dikkat çekti. Taha 1'inci, Murat ise 2'inci oldu. Türkiye Şampiyonası için hazırlıklar başlıyor.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarında Karslı güreşçiler, gösterdikleri üstün performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Antrenörleri Birkan Turhan nezaretinde müsabakaya katılan Taha Muhammet Bekil, 44 kilo da rakiplerine üstünlük sağlayarak 1'inci olurken, Murat Ertürk ise 38 kilo da 2'inci oldu. Turnuva sonunda Karslı güreşçilere madalya ve kupaları takdim edilirken, sporcuların mutluluğu yüzlerinden okundu. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Karslı güreşçiler, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'ndan da dereceyle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Karslı güreşçilerin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
img

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
img

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın

Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın bu sucuktan almayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.