Karslı Atletler U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Madalyaları Topladı

U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası katılan Karslı atletler madalyaları topladı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu' düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasına 58 ilden 346 kadın, 486 erkek sporcu katıldı.

İstanbul'da sona eren Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metre kadınlarda Fatma Altun Türkiye Şampiyonu olurken, Yunus Emre Yıldız ise 3 bin metre de Türkiye 2'incisi oldu. Karslı atletlerin dereceyle dönmesi kentte sevinçle karşılandı. - KARS