Karşıyakalı taraftarlardan tam destek! Cezaya rağmen binlerce bilet talebi

TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off grup finalinin rövanşında pazartesi günü ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Muşspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği seyircisiz oynama cezası nedeniyle takımlarına tribünden destek veremeyecek taraftarlar yönetime çağrı yaptı.

BİNLERCE HATIRA BİLETİ TALEP ETTİLER

Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada tarihi maç öncesi binlerce hatıra biletinin satışa çıkarılıp gelirin şampiyonluk primine eklenmesini veya altyapıya destek sağlanmasını talep etti.

Normal sezonda ilk yarıda İzmir'de 2-1 mağlup ettiği Muşspor'u Play-Off rövanşında yenerse finale çıkıp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için önünde tek maç kalacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar takımlarını Alsancak Stadı'na konvoy eşliğinde meşalelerle uğurlamanın hazırlığını yapıyor.

Karşıyakalılar tamam ya da devam niteliğindeki tarihi maçı ilçede kulübün kurucu başkanının adını taşıyan Zühtü Işıl Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izleyecek. Maç sonu takımlarını yine tezahüratlarla karşılayacak yeşil-kırmızılılar önce Muş'u geçip ardından finale akın etmenin hesaplarını yapıyor.