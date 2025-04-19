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Karşıyakalı Oyunculardan Lösemi Hastası Taraftara Duygusal Ziyaret

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İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da forma giyen Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz, lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki taraftarları Deniz Demirel’i hastanede ziyaret ederek duygusal anlar yaşadılar. Oyuncular, Deniz'e imzalı forma hediye etti.

- Karşıyakalı oyunculardan lösemi hastası taraftara duygulandıran ziyaret

İZMİR - Karşıyakalı oyunculardan Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki lösemi hastası Deniz Demirel'i ziyaret etti.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da forma giyen Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz, anlamlı bir buluşmaya imza attı. Yeşil-kırmızılı oyuncular, bir süredir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki lösemi hastası Deniz Demirel'i ziyaret etti. Fanatik Karşıyaka taraftarı olan Demirel, oyuncuları karşısında görünce mutluluğunu ve sevincini gizleyemeyince duygusal anlar yaşandı. Enes ile Abdülkadir de daha sonra tüm takım imzalı formayı Deniz Demirel'e hediye ederek birlikte fotoğraf çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN İNCE - Spor
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