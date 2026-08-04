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Karşıyaka'nın genç yıldızı Berat Şahin'e Süper Lig'den talip

Karşıyaka'nın genç yıldızı Berat Şahin'e Süper Lig'den talip
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Karşıyaka altyapısında yetişen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berat Şahin’e, Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu.

Karşıyaka altyapısında yetişen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berat Şahin'e, Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu. Genç futbolcunun transferi için iki kulüp arasında ilk temas sağlanırken, tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetiştirdiği bir oyuncusunu daha Süper Lig'e göndermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Adem Yeşilyurt'u 500 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gönderen yeşil-kırmızılıların bir başka genç yeteneği daha Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un kuzeni olan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berat Şahin'e, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu. Taraflar arasında ilk temasın kurulduğu, Diyarbakır temsilcisinin genç futbolcunun durumu hakkında Karşıyaka'dan bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Karşıyaka altyapısında yetişen Berat Şahin, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 2024-2025 sezonunda çıktı. Geçtiğimiz sezon ise gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, TFF 3. Lig'de 29 karşılaşmada forma giyerken, takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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