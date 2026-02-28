Karşıyaka filede Yeşilyurt önünde
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 19 maçta 15 galibiyet alan 2'nci sıradaki Karşıyaka yarın deplasmanda 18 müsabakada 7 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. İzmirspor'un ligden çekilmesi nedeniyle geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-kırmızılılar, İstanbul'dan zaferle dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka rakibine ilk yarıda evinde 3-2 mağlup olmuştu.
