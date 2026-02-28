Haberler

Karşıyaka filede Yeşilyurt önünde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 2'nci sıradaki Karşıyaka, deplasmanda 8'inci sıradaki Yeşilyurt ile karşılaşacak. Maç, 17.00'de başlayacak ve Karşıyaka, ilk yarıda yaşadığı mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 19 maçta 15 galibiyet alan 2'nci sıradaki Karşıyaka yarın deplasmanda 18 müsabakada 7 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. İzmirspor'un ligden çekilmesi nedeniyle geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-kırmızılılar, İstanbul'dan zaferle dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka rakibine ilk yarıda evinde 3-2 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir