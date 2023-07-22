Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı

TFF 3'üncü Lig'den 5 yıldır çıkamayan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk hedeflediği yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanan yeşil-kırmızılılar, teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı. Şimdiye kadar 7 takviye yapan Kaf-Kaf'ta çalışmaya yeni transferler de katıldı.

Antrenmanı futbol şube yönetimi de izledi. Karşıyaka 9 gün İzmir'de kendi tesislerinde çalıştıktan sonra Afyonkarahisar'a kampa gidecek. Öte yandan Karşıyaka'da sözleşmesi bitip yeniden anlaşma yapılmayan 9 isimden Özgür Güler'den sonra Namık Barış Çelik de Karacabey Belediyespor'a transfer oldu.