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Karşıyaka, yarın Çayırova'yı cezası nedeniyle seyircisiz ağırlayacak

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Karşıyaka, yarın Çayırova'yı cezası nedeniyle seyircisiz ağırlayacak
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Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın ligin yeni ekibi Glint Çayırova Belediyesi'ni seyircisiz ağırlayacak. Geçen sezondan sarkan cezası bu maçla biten yeşil-kırmızılı ekip, 25 Ekim'de Fenerbahçe mücadelesinde taraftarına kavuşacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka yarın ligin yeni ekiplerinden Glint Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. İlk iç saha maçında Galatasaray'ı da boş tribünler önünde ağırlayan İzmir ekibi, bu sınavla birlikte cezasını tamamlayıp haftaya 25 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde taraftarına kavuşacak. Çayırova ekibi ligde sezona 3'te 0'la başladı. Munford'un omzundaki sakatlık nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacağı Karşıyaka hafta içinde 8'nci yabancı hamlesi olarak senelerdir EuroLeague'de forma giyen skorer guard Yakuba Ouattara'yı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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