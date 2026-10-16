Karşıyaka, yarın Akhisar Belediyespor deplasmanında 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkıyor

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 2 haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u (D) ve Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın Akhisar Belediyespor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Akhisar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Grupta oynanacak diğer maçlar ise şu şekilde:

15.00 Denizli BŞB-Yeşilyurt

16.30 Eczacıbaşı-Altınordu

18.00 Bergama Bld-Aydın BŞB

19.00 İzmir DSİ-İBB Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı