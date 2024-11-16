Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 104-81

Karşıyaka, Yalovaspor'u Farklı Geçti: 104-81
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Yalovaspor'u kendi sahasında 104-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Karşıyaka, devre arasında 64-40 öndeydi.

Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yalovaspor'u 104-81 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka : Kenan Sipahi 13, Errick McCollum 13, James Webb 15, Damien Jefferson 15, Jerry Boutsiele 9, Muhsin Yaşar 9, Daron Russell 17, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep, Thomas Akyazılı, Sean McDermott 11

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Yalovaspor: Travis McConico 20, Grant Sherfield 12, Kadir Bayram 4, Jaylen Johnson 16, Martin Peterka, Egemen Güven 15, Martin Krampelj 9, Wes Clark, Boran Güler 5, Ege Özçelik, Ahmed Ismael Hill, Melih Kapucu

Başantrenör: Hakan Yavuz

1. Periyot: 34-25 (Karşıyaka lehine)

Devre: 64-40 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 92-61 (Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

Altay bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan mühendisten skandal savunma

 AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı

Küçük çocuğun AIDS nedeniyle ölümünde endişelendiren soru yanıt buldu
Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak

Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'dan haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arda Güler Galler maçında var mı, oynayacak mı? Arda Güler milli maçta kadrosunda yok mu? MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, Kadınbudu Köfte malzemeleri neler? Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir? 16 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı? MasterChef'te kaşık atmak ne anlama gelir? MasterChef jürileri neden kaşık atar? MİLLİ MAÇ MUHTEMEL 11'LER | Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu? Kenan Yıldız yok mu, neden yok? Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.