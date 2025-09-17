Karşıyaka, Yalçın Efe Turnuvası'na Katılıyor
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Karşıyaka yarın Ankara'da başlayacak Yalçın Efe Turnuvası'nda Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık döneminde şimdiye kadar Makedonya kampında ve İzmir'de 4 özel maç oynayan Karşıyaka yarın Ankara'da başlayacak Yalçın Efe Turnuvası'na katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk maçta saat 18.15'te Rus ekibi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak. Bu maçtan önce saat 16.00'da Maroussi BC (Yunanistan)-Türk Telekom karşılaşması oynanacak. İlk günün mağlupları 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da üçüncülük, galipleri ise 18.15'te final maçına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor