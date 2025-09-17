Karşıyaka, Yalçın Efe Turnuvası'na Katılıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık döneminde şimdiye kadar Makedonya kampında ve İzmir'de 4 özel maç oynayan Karşıyaka yarın Ankara'da başlayacak Yalçın Efe Turnuvası'na katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk maçta saat 18.15'te Rus ekibi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak. Bu maçtan önce saat 16.00'da Maroussi BC (Yunanistan)-Türk Telekom karşılaşması oynanacak. İlk günün mağlupları 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da üçüncülük, galipleri ise 18.15'te final maçına çıkacak.

