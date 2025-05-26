Karşıyaka Voleybol Takımı İç Transferde İki İsimle Anlaştı

Karşıyaka Voleybol Takımı İç Transferde İki İsimle Anlaştı
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Karşıyaka, Voleybol 1. Ligi'nde yeniden hedeflerine ulaşmak için iç transferde Selen Naz Kıran ve Şevval Acıbal ile anlaştı. Kulüp, her iki oyuncunun Karşıyaka ailesindeki yolculuklarına devam edeceklerini duyurdu.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Sultanlar Ligi hedefini Play-Off finalinde kaçıran Karşıyaka, iç transferde Selen Naz Kıran ve Şevval Acıbal'la yeniden anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüp, "Selen Naz Kıran ile yola devam ediyoruz. Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllardır formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam ediyor. Köklerinden aldığı güçle, yeşil-kırmızı renklere bağlılık her zamanki gibi ilk günkü heyecanla sürüyor" ve "Şevval Acıbal ile yola devam. Geçtiğimiz sezon formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam edecek. Ait olduğu yerde, yeşil-kırmızı tutkunun kalbinde yeniden buluşuyoruz" açıklamalarını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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