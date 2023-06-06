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Karşıyaka Voleybol, Gizem Koçak'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Voleybol, Gizem Koçak'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, geçen sezon Sakarya Voleybol formasını giyen Gizem Koçak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Karşıyaka, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, geçen sezon Sakarya Voleybol formasını giyen Gizem Koçak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Karşıyaka, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, pasör bölgesinde oynayan Gizem Koçak'ı renklerine bağladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "1998 doğumlu pasör Gizem Koçak Karşıyakamız'da! Gizem'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Edremit Belediyesi Altınoluk, Sakarya Voleybol, Göztepe Voleybol, Bursa BBSK, Bursaspor ve Çan Gençlik Kale Spor Kulübü formalarıyla mücadele etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gizem Koçak Karşıyaka voleybol Sakarya Spor Haberler

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