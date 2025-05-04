Karşıyaka Voleybol, Dilara Gedikoğlu ile Yollarını Ayırdı

Karşıyaka Voleybol, Dilara Gedikoğlu ile Yollarını Ayırdı
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Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, smaçör Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederek güzel anılar biriktirdiklerini belirtti.

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco ve İlarya Zararsız'a veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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