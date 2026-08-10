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Karşıyaka Voleybol, Dilara Aydın'ı Kadrosuna Kattı

Karşıyaka Voleybol, Dilara Aydın'ı Kadrosuna Kattı
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Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 27 yaşındaki orta oyuncu Dilara Aydın ile 2026-2027 sezonu için anlaşma sağladı. Geçen sezon Sakarya Voleybol forması giyen Aydın, yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçirmesi temennisiyle takıma dahil edildi.

Karşıyaka Voleybol, 27 yaşındaki orta oyuncu Dilara Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor. İzmir ekibi, 27 yaşındaki orta oyuncu Dilara Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Sakarya Voleybol forması giyen başarılı orta oyuncu Dilara Aydın ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, Yeşil-Kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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