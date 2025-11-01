Haberler

Karşıyaka ve Uşakspor Zirve Mücadelesinde Karşı Karşıya
3. Lig 4. Grup'ta yenilgisiz lider Karşıyaka, Uşakspor ile evinde kritik bir maça çıkıyor. İki takımın daha önceki karşılaşmaları olaylı geçmişti. Maç yarın saat 17.00'de başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz lideri Karşıyaka yarın kendisini 1 puan geriden takip eden Uşakspor'la evinde zirve mücadelesi verecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Grupta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kaf-Kaf'ın 20 puanı; 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde eden Uşakspor'un 19 puanı bulunuyor. Kuruluşunun 113'üncü yılını kutlayan İzmir ekibi geçen hafta aynı statta çıktığı derbide Altay'la 1-1 berabere kaldı.

Yolları 18 yıl sonra ilk kez kesişen iki takımın daha önce oynadıkları maçlar olaylı geçmişti. Karşıyaka ve Uşakspor en son 2006-2007 sezonunda 1'inci Lig'de rakip oldu. O sezon küme düşen Uşakspor, 2009'da amatöre geriledi. Şu an grupta mücadele eden şirket statüsündeki Uşakspor ise yeniden kurulup 2017'de profesyonel liglere döndü. Uşak ekibi, 2018'de çıktığı 2'nci Lig'den 2024'te düştü.

