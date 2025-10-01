Karşıyaka, Uzun Süre Sonra Taraftarıyla Buluşuyor
Basketbol Süper Ligi'nin köklü temsilcisi Karşıyaka, bu pazar günü taraftarına hasret kaldığı 114 gün sonra evinde Merkezefendi Basket ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor'a karşı sezonun başında yaşanan mağlubiyetin ardından, kadrosunu 10 yeni transferle güçlendiren Kaf-Kaf, taraftar desteğiyle daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü temsilcisi Karşıyaka bu hafta aylar sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Kaf-Kaf, pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Merkezefendi Basket maçında taraftarına kavuşacak. Son olarak geçen sezon 14 Mayıs'ta Anadolu Efes önünde evinde parkeye çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 10 transferle yenilenen kadrosuyla iç sahada 114 gün sonra sahne alacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'de 2 şampiyonluğu bulunan, geçen sezon iddialı kadrosunun lig ortasında sponsor kriziyle dağılmasıyla zorlu günler yaşayan Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle ligde kalmayı başarmıştı.