Karşıyaka, Uzun Süre Sonra Taraftarıyla Buluşuyor

BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü temsilcisi Karşıyaka bu hafta aylar sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Kaf-Kaf, pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Merkezefendi Basket maçında taraftarına kavuşacak. Son olarak geçen sezon 14 Mayıs'ta Anadolu Efes önünde evinde parkeye çıkan yeşil-kırmızılı ekip, 10 transferle yenilenen kadrosuyla iç sahada 114 gün sonra sahne alacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'de 2 şampiyonluğu bulunan, geçen sezon iddialı kadrosunun lig ortasında sponsor kriziyle dağılmasıyla zorlu günler yaşayan Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle ligde kalmayı başarmıştı.